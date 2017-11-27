У томского штаба Ксении Собчак появился глава

27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Команда штабов Ксении Собчак

Руководителем штаба Ксении Собчак в Томске стал член федерального Совета движения «Открытая Россия», руководитель проекта «Открытое право» в Томске Алексей Прянишников, сообщают в команде штабов кандидата.

«Кампания Ксении Собчак в качестве кандидата на должность Президента РФ интересна тем, что она ставит на повестку дня актуальные проблемы, такие как, например, несменяемость власти, а также даёт правильную оценку текущей внутриполитической ситуации и причинам внешнеполитических проблем РФ. Считаю, что основную часть аудитории, к которой адресована кампания, составляет молодёжь, образованные активные люди. Участие в кампании интересно возможностью ведения содержательных дискуссий на актуальные темы с целевой аудиторией, донесения до её представителей точки зрения, альтернативной предлагаемой действующей властью», — отметил Алексей Прянишников.

Он также добавил, что при сборе подписей особое внимание будет уделено студентам. Проверка качества подписей будет проводиться при помощи видеонаблюдения в мобильном штабе. Также собранные подписи будут ежедневно проверяться на предмет корректного оформления подписных листов.

Алексей Прянишников выпускник Томского государственного университета, специальность «Правоведение». В должности начальника юридического отдела работал в АКБ «Нефтеэнергобанк», который в 2003 году был присоединён к ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». В 2003 - 2006 годах был генеральным директором ЗАО «Инжиниринговый центр ЮКОС». С 2006 года занимается частной предпринимательской деятельностью (юридические услуги, аренда недвижимости).

Штабы Ксении Собчак будут открыты минимум в 50 регионах. На данный момент команды сформированы в 43 городах, в том числе в Екатеринбурге, где штаб возглавил Евгений Рон.

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