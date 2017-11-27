На днях томское «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег с центральных улиц города

27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томские Новости

Томское «Спецавтохозяйство» организует вывоз снега с центральных улиц города с 27 по 29 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

В это время томичей просят не парковать по ночам автомобили на участках следующих улиц:

пер. Совпартшкольный;

пер. 1905 года;

пр. Ленина к ул. Профсоюзная;

ул. Карташова;

ул. Дзержинского;

ул. Крылова;

пр. Комсомольский;

ул. Елизаровых;

ул. Карташова;

ул. Учебная;

ул. Шевченко.

Планы по вывозу снега могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Ранее, по поручению главы города Ивана Кляйна, в муниципальном «Спецавтохозяйстве» организована также круглосуточная телефонная линия для сообщений о некачественной очистке от снега улично-дорожной сети. Ее номера: 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» организованы и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).

По вопросам некачественной уборки снежных масс внутриквартальных и дворовых территорий гражданам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ

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