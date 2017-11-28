Сегодня в Томске откроется «Точка кипения»

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Leader-id.ru

Сегодня, 28 ноября, в Томске на пр.Ленина, 26 откроется пространство коллективной работы «Точка кипения», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участие в мероприятии также примут директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и руководитель рабочей группы по реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» Агентства стратегических инициатив Марина Ракова.

«Точка кипения» откроется в 11.00 пленарным заседанием «Как вырваться из колеи? Новые стили поведения и бизнес-модели», которое проведет директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая.

Заседание завершится подписанием соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Центром кластерного развития Томской области.

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