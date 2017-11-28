В Томском районе появится самая большая ледяная собачья стая в мире

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Ледяная слобода

В коттеджном поселке Слобода Вольная сделают самую большую ледяную собачью стаю в мире. Прием заявок на участие в конкурсе ледяных скульптур «Cool Dog Challenge 2018» стартовал в середине ноября, сообщают в администрации Томского района.

Организаторы конкурса: ООО «МКФ «Праздник Топора», Администрации Зоркальцевского сельского поселения, Общественный Совет и жители поселка «Слобода «Вольная».

Идея «Cool Dog Challenge 2018» заключается в том, что жителям Сибирского федерального округа предлагают до 15 декабря прислать в оргкомитет фотографии своих собак. После окончания приема заявок жюри выберет наиболее интересные фотоработы, по которым скульпторы в течение двух месяцев создадут ледяные скульптуры. 16 февраля 2018 года, в день наступления Года собаки по восточному календарю, оргкомитет подведет итоги, а 17 февраля проведет церемонию награждения победителей. Хозяева псов, чьи скульптуры судейская коллегия признает лучшими, получат денежные сертификаты.

«Это будет уникальное для всей Сибири событие. Перед нами стоит грандиозная задача - сделать настоящий парк ледяных скульптур, состоящий из 200 фигур собак, что позволит установить рекорд и войти в книгу рекордов Гиннеса», – говорит автор идеи конкурса и председатель экологического поселка «Слобода «Вольная» Сергей Вольный.

Он также отметил, что участники смогут увидеть статуи, изображающие их четвероногих питомцев. Кроме того, все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Помимо конкурсных работ в Слободе создадут ледяные фигуры по двум дополнительным темам. «Социальные» - разные породистые и беспородные собаки, фотографии которых предоставят приюты бездомных животных для привлечения внимания к проблеме ответственного отношения владельцев к домашним питомцам. Еще одна тема - «Звёздные» - собаки, являющиеся героями мультфильмов и кинокартин.

К церемонии награждения территорию парка оборудуют мощным круглосуточным освещением, зонами для катания на ватрушках, сноубордах, собачьих упряжках. Согреться гости парка смогут у специально оборудованных костровых зон, выполненных в виде круглых очагов. Центральным событием мероприятия станут фиксация рекорда Гиннесса, символическое «зажжение» четырехметрового ледяного костра и запуск праздничного фейерверка.

Следить за мероприятием, а также подать заявку можно на сайте конкурса.

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