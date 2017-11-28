Томские пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Южных воротах

28 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера вечером, 27 ноября, в Томске в одной из многоэтажек в микрорайоне Южные ворота произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в 10-этажном панельном жилом доме поступило в 20.24. Горело на лестничной площадке 7 этажа. К приезду пожарных подъезд был плотно задымлен с 7 по 10 этажи. На 7 этаже также наблюдалось открытое горение. 15 человек эвакуировались до приезда пожарных. Еще 5 спустили с 8 этажа по пожарной автолестнице, 13 человек, среди которых было двое детей, эвакуировали по лестничным маршам.

Возгорание удалось ликвидировать к 20.57. В результате пожара в 4 подъезде на 7 этаже за лифтовой шахтой сгорели вещи на площади 5 кв.метров, также закоптились стены с 7 по 10 этажи.

Причина пожара устанавливается.

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