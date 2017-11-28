В 400 километрах от Томска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9

28 ноября 2017 / Томский Обзор

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в понедельник в 385 км северо-западнее Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 13:48 мск, имел координаты 57.97 градуса северной широты и 79.20 градуса восточной долготы и находился в 106 км от границы с Новосибирской областью.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

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