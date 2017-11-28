ТГУ и ТПУ вошли в предметный рейтинг вузов THE по направлению Physical Sciences

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Timeshighereducation.com

Томский госуниверситет и Томский политех попали в международный предметный рейтинг Times Higher Education (THE), сообщают пресс-службы томских вузов.

Результаты предметного рейтинга THE-2018 по физическим наукам сегодня представил широкой общественности главный редактор Всемирного рейтинга университетов THE Фил Бейти на пресс-конференции в рамках XXII семинара-конференции Проекта 5-100.

«Физические науки — это очень широкий спектр: математика, статистика, геология, экология и другие. По целому ряду дисциплин Россия занимает достаточно сильные позиции. Что касается общего результата российских вузов — очень высоко поднялись МИФИ и МФТИ, значительно повысил позиции в нашем рейтинге Томский политехнический университет с замечательным результатом 126 –150 место», — отметил Фил Бейти.

ТПУ вошел в группу 126-150, таким образом попав в пятерку ведущих университетов РФ в области физических наук вместе с МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ, МФТИ и НГУ. Всего в рейтинге участвуют 10 российских вузов.

Эксперты предметного рейтинга оценивали учебную среду вузов, объем научных исследований и доход от них, публикационную активность, развитие международного сотрудничества. Рейтинг включает в себя широкий спектр узких предметных областей: «Математика и статистика», «Физика и астрономия», «Химия», а также «Геология, экология, науки о Земле и морские науки».

В свою очередь ТГУ впервые вошел во всемирный рейтинг THE по направлению Physical Sciences и попал в группу 201–250

Напомним,Times Higher Education World University Rankings (THE) — ежегодный мировой рейтинг высших учебных заведений, публикуемый британским журналом Times Higher Education. Составляется при поддержке компании Thomson Reuters. Наряду с рейтингами QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (ARWU) это один из трех наиболее влиятельных международных университетских рейтингов, попадание в топ-100 которых к 2020 году является целью федерального проекта «5-100» по поддержке лучших российских университетов.

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