Совет молодых специалистов «Томскнефти» провел экологический брейн-ринг для школьников

15 ноября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Совет молодых специалистов ОАО «Томскнефть» ВНК организовал экологический брейн-ринг, участниками которого стали ученики 10-го и 11-го «Роснефть»-классов. Чего не любят термиты, что жуют шахтеры, почему не пахнут скунсы, чем «красят» фламинго и зачем кошкам киви — ответы на эти вопросы и предстояло дать школьникам.

Местом проведения брейн-ринга был выбран актовый зал школы № 4. Составы команд были определены по итогам жеребьевки. Отборочный этап состоял из 17 непростых вопросов, например: «Назовите минерал, который образуется в кратерах вулканов или при угольных пожарах. Вкус его вяжущий, жгуче-соленый, чаще всего встречается в скелетных формах в виде елочки. Его название происходит от арабского глагола, в переводе означающего „вдыхать, нюхать“, и это действительно то, что в основном мы с ним делаем. Конечно, после специальной обработки». Правильный ответ — нашатырь, но его не смог дать никто.

В финал по итогам отборочного этапа вышли три сборные. Участникам предстояло ответить на десять вопросов, рассчитанных на сообразительность, логику и общую эрудицию, а также чувство юмора.

Победителей ждали дипломы и подарки. А в ближайшем будущем Совет молодых специалистов «Томскнефти» планирует собрать подшефные классы на игру, посвященную «нефтянке».

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