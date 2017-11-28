Томичи стали меньше пить

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская область улучшила позиции в «Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации — 2017».

По данным рейтинга, в 2017 году Томская область поднялась на 4 позиции и занимает 27 место, уступая менее балла Ленинградской области. Соседняя Новосибирская область занимает 22 место, Красноярский край на 58, Омская область на 40. В лидерах, как и годом ранее, Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан.

При проведении исследования учитывался объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции анализировался и ранжировался отдельно, а затем был объединен в один критерий. Также в качестве основы для составления рейтинга были выбраны 6 наиболее важных критериев оценки степени трезвости регионов и связанной с ней социальной напряженности: число умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем проданной в регионе алкогольной продукции (в литрах чистого спирта), число правонарушений, связанных с производством и продажей контрафактного алкоголя и силы регионального антиалкогольного законодательства (количество часов и дней запрета продажи алкоголя).

Рейтинг подготовлен федеральным проектом «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК для повышения эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма среди населения страны, а также по совершенствованию регулирования алкогольного рынка.

Ранее аналогичные рейтинги трезвости регионов готовились и публиковались в 2015 и 2016 годах.

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