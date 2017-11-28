У жителя томского Аэропорта нашли более килограмма «синтетики»

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали жителя поселка аэропорт, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 23-летний местный житель хранил в одном из гаражных боксов более килограмма синтетических наркотиков, которые изъяли в ходе обыска. Предполагается, что запрещенные вещества молодой человек планировал сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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