Томская филармония продлевает «Черную пятницу» до конца ноября

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Bkz.tomsk.ru

Томская областная государственная филармония продлевает всемирную акцию «Черная пятница», стартовавшую 27 ноября до 30 ноября, сообщают в учреждении.

«Мы хотим, чтобы как можно больше томичей и гостей города воспользовались уникальным предложением: с 27 ноября по 30 ноября (включительно) можно приобретать билеты со скидкой до 50% на концерты», — говорится в сообщении.

У томичей есть возможность приобрести билеты на монооперу «Ожидание» и киномузыку Микаэла Таривердиева, которые пройдут 30 ноября. Также со скидкой можно купить билет на творческий вечер Светланы Шевкопляс, игровую развлекательную программу «Классика в мире сказок», симфо-рок-шоу «Людвиг ван Rammstein» и других.

С полным списком концертов можно ознакомиться в Афише и на сайте БКЗ. Кассы филармонии работают ежедневно с 09:00 до 20:30.

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