Томская область - лидер в выпуске железобетонных конструкций

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

По итогам девяти месяцев 2017 года Томская область заняла первую позицию среди регионов России по выпуску железобетонных изделий и конструкций.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, регионе произведено 721 тысяча кубических метров такой продукции для строительной сферы. На второй строчке Москва (701 тыс. куб. метров) и Челябинская область (657 тыс. куб. метров). Такие данные приводит бюллетень Научно-исследовательского института «Промышленность строительных материалов» (Москва). Как отмечает издание, на долю топ-10 субъектов, лидирующих по объемам производства в январе-сентябре 2017 года, пришлось 40,5 процента от общего объема выпуска железобетонных изделий и конструкций в стране.

При этом в целом объем производства по этому показателю в России сократился на 5,6 %, его максимальное снижение, по сравнению с этим же периодом 2016 года, зафиксировано в сегментах «конструкции фундаментов сборные железобетонные» (— 10,7 %) и «плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий» (— 10,9 %).

Выпуском железобетонных конструкций и материалов на территории Томской области занимаются три предприятия стройиндустрии — ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «Завод ЖКК-40» и ООО «Завод ЖБК-100».

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