Покупатели книги «Дети Ноя» в магазинах «Читай-город» по всей стране помогут хосписам

28 ноября 2017 / Партнерский материал

В книжных магазинах «Читай-город» во всех городах страны стартовал благотворительный проект, призванный помочь пациентам хосписов.

Проект объединил сеть книжных магазинов «Читай-город», Издательскую Группу «Азбука-Аттикус» и Благотворительный фонд «Вера». Его участниками могут стать все неравнодушные читатели из самых разных городов России. Чтобы принять участие в проекте, достаточно приобрести в магазинах сети «Читай-город» специальное издание книги известного французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта «Дети Ноя». Половина средств, вырученных от продаж каждого экземпляра, будет перечисляться в фонд помощи хосписам «Вера».

«Сегодня книжные магазины — часть гуманной городской среды, а чтение — важная составляющая нашей культуры. Забота о близких, помощь другим людям — также показатель культурного уровня общества. Для нас очень важна возможность объединить книгу и отношение людей друг к другу. Мы предлагаем образованным, культурным, увлеченным людям по всей стране проявить себя и поучаствовать в благородном деле. Для одного человека — это небольшие, простые и доступные усилия, но все вместе мы можем оказать серьезную помощь пациентам хосписов. Мы искренне верим, что книги действительно помогают нам менять жизнь к лучшему — и не только свою, но и чью-то еще», — говорит Михаил Иванцов, директор сети книжных магазинов «Читай-город».

В повести «Дети Ноя» описана трогательная история самоотверженной дружбы католического священника и бельгийского мальчика на фоне трагедии Второй мировой войны. Ее автор — один из самых известных французских писателей, лауреат Гонкуровской премии, обладатель Гран-при Французской академии и других престижных наград.

Специальное издание книги Эрика-Эмманюэля Шмитта «Дети Ноя» продается эксклюзивно в сети книжных магазинах «Читай-город» и в интернет-магазине chitai-gorod.ru.

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