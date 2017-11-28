Волонтеры помогут пенсионерам очистить дворы от снега

28 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Волонтерские команды томского молодежного социального проекта «Город добрых дел» готовы оказать безвозмездную помощь по ручной уборке снега с придомовых и других территорий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заявку можно оставить по телефону: 65-70-40 (управление молодежной политики администрации Томска).

Ежегодно более 300 школьников и студентов оказывают добровольную помощь старшему поколению и томичам с ограниченными возможностями. Получая заказы на добрые дела, команды помогают благоустраивать дворы частных домов, выполняют мелкий ремонт, чистят снег, проводят уборку территорий, рубят и складывают дрова.

Также на протяжении года волонтеры помогают в организации городских, спортивных, праздничных мероприятий и реализовывают проекты социально-благотворительных организаций и фондов.

Чтобы получить помощь волонтеров, томичи могут оставить заявку по телефону управления молодежной политики администрации Томска: 65-70-40, а также обратиться в центры социальной поддержки населения или в районные советы ветеранов.

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