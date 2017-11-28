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Волонтеры помогут пенсионерам очистить дворы от снега

Томские новости, Благотворительность, уборка снега помогают волонтеры тимуровцы Волонтеры помогут пенсионерам очистить дворы от снега

Волонтерские команды томского молодежного социального проекта «Город добрых дел» готовы оказать безвозмездную помощь по ручной уборке снега с придомовых и других территорий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заявку можно оставить по телефону: 65-70-40 (управление молодежной политики администрации Томска).

Ежегодно более 300 школьников и студентов оказывают добровольную помощь старшему поколению и томичам с ограниченными возможностями. Получая заказы на добрые дела, команды помогают благоустраивать дворы частных домов, выполняют мелкий ремонт, чистят снег, проводят уборку территорий, рубят и складывают дрова.

Также на протяжении года волонтеры помогают в организации городских, спортивных, праздничных мероприятий и реализовывают проекты социально-благотворительных организаций и фондов.

Чтобы получить помощь волонтеров, томичи могут оставить заявку по телефону управления молодежной политики администрации Томска: 65-70-40, а также обратиться в центры социальной поддержки населения или в районные советы ветеранов.

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