В Томске открылась «Точка кипения»

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 28 ноября, в Томске состоялась церемония открытия пространства коллективной работы «Точка кипения» в здании «Кванториума» (пр.Ленина, 26), сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Точка кипения» — совместный формат работы АСИ, томской власти, бизнеса, университетов, организаций социального сектора для конструктивного общения лидеров команд, участия в образовательных программах, консультаций ведущих экспертов в сфере науки, технологий, социальных практик и искусства. Предоставляет возможность для встреч, переговоров, технологических сессий, запуска частных и общественных инициатив, направленных на решение задач региона.

На площади около 600 кв. метров одновременно могут работать до 250 человек. Пространство включает в себя трансформируемый конференц-зал, который может использоваться как кинотеатр со стереозвуком, зал круглого стола, переговорную и зону коворкинга. «Точка кипения» оснащена аппаратурой для телеконференций и синхронного перевода, здесь можно воспользоваться библиотекой, отдохнуть в кофе-баре или комфортной «зоне покоя».

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков напомнил, что Томск всегда одним из первых откликался на самые смелые идеи и находится в авангарде развития человеческого капитала в стране. Появление «Точки кипения» в Томске позволит дополнить сеть таких пространств, которая создается в стране, лучшими практиками, компетенциями и людьми.

«Точка кипения» – это место, где гики, хипстеры и пацаны договариваются о бизнесе. Давайте покипим хорошенько!» – призвал Дмитрий Песков.

В церемонии открытия «Точки кипения» в Томске также участвовали председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн и другие.

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