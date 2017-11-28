Томские фермеры намерены перенять опыт голландцев в сыроделии

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

Томские фермеры планируют перенять опыт голландцев в аграрной кооперации и сыроделии. По итогам визита делегации Томской области в Нидерланды и австрийский регион Штирия достигнуты договоренности об участии зарубежных экспертов в обучении томских аграриев, передает пресс-служба обладминистрации.

«За последние годы томские фермеры проделали большую работу по увеличению объемов производства в своих хозяйствах. Следующая задача — углубление переработки и кооперация, которая является инструментом для повышения эффективности и вывода фермерской продукции на рынок, а в Австрии и Голландии накоплен хороший опыт в этих вопросах», — сообщил замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

В рамках визита в Нидерланды и Австрию (земля Штирия) томские фермеры побывали в нескольких образовательных центрах, поучаствовали в мастер-классах и посетили хозяйства, где выстроена полноценная кооперативная цепочка — от фермера до продавца.

«Мы увидели удачные примеры кооперации, в частности, в сыроварении, когда фермеру помогают с поставкой оборудования для переработки, а потом партнеры получают часть дохода от реализации. Для наших фермеров кооперативное движение необходимо именно для того, чтобы успешно развиваться», — считает глава Высоковского поселения Зырянского района Наталья Федосеенко.

При посещении делегацией образовательных центров стороны договорились об участии голландских и австрийских специалистов в обучении томских фермеров и предпринимателей сыроварению.

«В будущем мы планируем организовать в Томской области небольшую школу сыроделов. Возможно, она будет не постоянно действующей, а временной, но ее востребованность не вызывает сомнений. Еще 3-4 года назад мало кто верил, что Сибирь будет делать сыры. Сегодня, помимо двух крупных предприятий региона, сыроварением занимаются 15 фермеров», — уточнил Андрей Кнорр.

После таких поездок, как считает вице-губернатор, у томских фермеров поменялся взгляд: «Они не просто посмотрели, как можно работать эффективно, но и поверили, что могут сделать не хуже».

«Практический опыт зарубежных мастеров очень полезен. Специфика приготовления сыра очень сложная, но наше молоко не хуже, мы можем делать продукты такого же качества, но нужно еще многому научиться», — отметила глава КФХ Лина Михайлина.

В ходе визита томичи также познакомились с опытом органического земледелия и регионализации двух европейских стран. «Продвижением регионального продукта, например, в Штирии занимаются все — от рядового жителя и до главы компании-производителя. Они популяризируют региональные продукты повсюду — в гостиницах, магазинах, на гастрономических фестивалях. Мы осваиваем эти направления, но эту работу надо усилить», — подчеркнул Андрей Кнорр.

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