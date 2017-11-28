Томичей приглашают послушать монгольский рэп

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 29 ноября, в Международном культурном центре Томского политеха (ул.Усова, 13в) пройдет День независимости Монголии. Гостей мероприятия ожидает дефиле в народных костюмах и монгольский рэп, сообщает пресс-служба вуза.

Гостей праздника ждут концерт, песни и танцы, показ национальных костюмов, тематическая викторина. Также в программе выставка народного творчества и традиционных музыкальных инструментов.

«На концерте будут представлены народные и современные танцы. Кроме того, монгольские студенты будут выступать с русским народным танцем, а также петь песни на монгольском языке. Один из номеров — исполнение монгольского рэпа», — говорят организаторы.

Добавим, на Дне независимости Монголии политехники и томичи услышат игру на национальном музыкальном инструменте — домборе, смогут полюбоваться на дефиле в народных костюмах и сфотографироваться в них. Также гостям праздника предложат ответить на вопросы о Монголии.

Всего, по оценкам организаторов, в празднике примут участие около 50 монгольских студентов из ТПУ и вузов Томска.

Начало в 17.00. Вход свободный.

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