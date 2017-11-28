В Томске заработают еще два радио

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске начинают вещание две новые FM-радиостанции: «Радио Максимум» и «Радио Джаз», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Радио Максимум» вышло в эфир 24 ноября на частоте 98.8. «Радио Джаз» начнет работу завтра, 29 ноября, на частоте 99.6.

«И «Максимум», и «Джаз» томичи-меломаны ждали давно. С «введением в строй» последних новинок в томском эфире будут работать уже 25 радиостанций. Это очень высокий показатель для города с населением в 570 тысяч человек. Но еще не предел — Томский областной радиотелевизионный передающий центр разрабатывает еще две новые частоты, и благодаря работе наших связистов выбор у радиослушателей будет еще больше», — прокомментировал событие начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Тэги/темы: