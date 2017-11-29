Томичей просят сообщать о сосульках и наледях

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

В связи с прогнозируемым потеплением и последующим сходом снега с крыши томичей просят сообщать о замеченных ими наледях и сосульках по номерам «горячей линии», сообщает пресс-служба мэрии.

Звонки от населения по «горячим линиям» в круглосуточном режиме принимают по тел: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район). При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию - УК или ТСЖ.

«Зимой в городах от гололеда страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Сохранить здоровье могут элементарные правила личной безопасности. Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами. Стоит обходить места возможного падения снежных пластов», - отметил заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.

Томичей предупреждают: после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места – его следует обойти стороной.

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