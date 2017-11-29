Пожарные спасли двоих детей из горящего дома в томском поселке

29 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера утром, 28 ноября, в томском поселке Светлый загорелся 5-этажный панельный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10.37. К приезду пожарных шел дым из окон первого этажа. До прибытия сотрудников МЧС из дома эвакуировались 20 человек. Еще троих, в том числе и двоих детей 5 и 10 лет, эвакуировали с балкона второго этажа по трехколенной лестнице.

Возгорание удалось ликвидировать к 11.02. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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