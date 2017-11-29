В Томске ребенок на «снегокате» попал под колеса иномарки

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 28 ноября, в Томске под колеса Nissan Wingroad попал трехлетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.10 на ул.Новосибирской, 24. По предварительным данным, водитель иномарки сбил ребенка, которого по нерегулируемому пешеходному переходу на «снегокате» перевозила 26-летняя мать.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу.

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