В Томске ребенок на «снегокате» попал под колеса иномарки
29 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 28 ноября, в Томске под колеса Nissan Wingroad попал трехлетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.10 на ул.Новосибирской, 24. По предварительным данным, водитель иномарки сбил ребенка, которого по нерегулируемому пешеходному переходу на «снегокате» перевозила 26-летняя мать.
В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу.
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