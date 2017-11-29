Более 40% томичей хотели бы завести на работе котика

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томичи чаще хотят видеть на работе котиков. Такие данные представила пресс-служба Зарплата.ру по итогам проведенного с 21 по 28 ноября опроса, в котором приняли участие 755 жителей Томска.

Домашние животные живут в офисе у 10% опрошенных горожан. Среди них у каждого второго на работе обитает кошка, у каждого пятого – собака, у каждого шестого – рыбки, у каждого девятого – хомячок, крыса или морская свинка. Некоторые компании, демонстрируя свою оригинальность, заводят на работе попугаев, кроликов, улиток или черепах.

При этом каждый пятый опрошенный считает, что животным не место на рабочем месте. Среди тех, у кого в офисе никогда не было животных, 38% хотели бы завести питомца. 35% затруднились с ответом, уточнив, что они в принципе не против животных в офисе, но стоит помнить, что рыбки собакам рознь. 8% горожан и оказались совсем равнодушны к животным – пусть живут, главное, чтобы не мешали.

При этом чаще всего томичи хотят видеть на работе котиков (41%), рыбок (28%), собак (7%), морских свинок (7%). Также среди ответов были канарейки, попугаи и хорьки.

Животные в офисе помогут снизить уровень стресса сотрудников. Так считает 36% жителей города. Каждый пятый думает, что животные сделают сотрудников счастливее, а 12% опрошенных уверены, что питомцы помогут сплотить работников, и сделают общение в коллективе менее формальным.

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