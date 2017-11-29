Сегодня «Спецавтохозяйство» будет убирать снег с Комсомольском и Елизаровых

29 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 29 ноября, томское «Спецавтохозяйство» продолжит уборку снега на участках Комсомольского проспекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Механизированные звенья направлены на участки Комсомольского от пер. Мариинского до ул. 79-й Гв. Дивизии и на очистку дублера пр.Комсомольский (вдоль ТЦ «Лента») . В среду также будет организована уборка снега с ул. Елизаровых на всем протяжении.

Томичей просят по возможности не парковать автомобили на участках улиц, где будет проходить уборка.

Минувшей ночью муниципальное предприятие очистило от снега участки пр.Ленина и прилегающие переулки – Томский, Спортивный, Совпаршкольный, ул. Нахимова, А.Беленца, К. Маркса Вершинина и др. Накануне в механизированной уборке снега было задействовано 149 единиц техники, в ручной уборке – 131 человек. На посыпку остановок, заездных карманов, переходов и тротуаров была израсходована 141 тонна песко-соляной смеси, на городской полигон вывезено 1317 тонн снега.

Тэги/темы: