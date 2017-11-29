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Эксперты из Финляндии и Португалии обсудят в Томске судьбу региональных центров поддержки дизайна

Томские новости, дискуссия стартап Эксперты из Финляндии и Португалии обсудят в Томске судьбу региональных центров поддержки дизайна

Завтра, 30 ноября, в Томске в рамках II международного форума университетских городов пройдет панельная дискуссия «Дизайн Сибири. Стратегический стартап», в которой примут участие именитые эксперты из Португалии, Финляндии, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщают организаторы.

Дискуссия пройдет в здании Института экономики и менеджмента ТГУ (ул.Набережная реки Ушайки, 12) с 16.00 до 17.00. Участники мероприятия обсудят условия создания научно-исследовательской и экспериментальной платформы мирового уровня в области дизайна, и могут ли университеты стать новыми центрами исследований и изменений реальности. Кроме того, участники дискуссии разберутся, нужны ли сегодня разработки стандартов и компетенций в области дизайна и дизайн-образования, может ли Сибирский Центр дизайна и прототипирования стать триггером дизайн-сообщества и креативных индустрий региона. Также собравшиеся решат, какой формат поддержки региональных центров дизайна позволит им взять на себя роль визионеров, быть проактивными и мобильными, как объединить государственный и частный интерес в финансировании новых продуктов и сервисов и помочь их выводу в конкурентную среду. Не останется без внимания вопрос региональной идентичности продуктов дизайна и ее роли в их узнаваемости.

В качестве экспертов выступят:

Для участия в дискуссии необходимо зарегистрироваться на сайте форума.

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