Эксперты из Финляндии и Португалии обсудят в Томске судьбу региональных центров поддержки дизайна

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 30 ноября, в Томске в рамках II международного форума университетских городов пройдет панельная дискуссия «Дизайн Сибири. Стратегический стартап», в которой примут участие именитые эксперты из Португалии, Финляндии, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщают организаторы.

Дискуссия пройдет в здании Института экономики и менеджмента ТГУ (ул.Набережная реки Ушайки, 12) с 16.00 до 17.00. Участники мероприятия обсудят условия создания научно-исследовательской и экспериментальной платформы мирового уровня в области дизайна, и могут ли университеты стать новыми центрами исследований и изменений реальности. Кроме того, участники дискуссии разберутся, нужны ли сегодня разработки стандартов и компетенций в области дизайна и дизайн-образования, может ли Сибирский Центр дизайна и прототипирования стать триггером дизайн-сообщества и креативных индустрий региона. Также собравшиеся решат, какой формат поддержки региональных центров дизайна позволит им взять на себя роль визионеров, быть проактивными и мобильными, как объединить государственный и частный интерес в финансировании новых продуктов и сервисов и помочь их выводу в конкурентную среду. Не останется без внимания вопрос региональной идентичности продуктов дизайна и ее роли в их узнаваемости.

В качестве экспертов выступят:

профессор Университета Аберта (Португальский открытый университет), Департамент наук и технологий, директор докторской программы в Digital Media-Art, президент Artech-Int - Международной ассоциации компьютерных искусств, соредактор Int. Журнал творческих интерфейсов и компьютерной графики (IJCICG) Адерито Фернандес-Маркос;

Аалто Студия, Аалто Медиа-завод и Медиа-центр Люмэ Юхани Тенунен (Финляндия, Хельсинки);

заведующий кафедрой промышленного дизайна Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной Академии им.А.Л.Штиглица Сергей Хельмянов;

декан факультета дизайна, профессор, доктор искусствоведения Уральского государственного архитектурно-художественного университета Елена Павловская;

декан Института искусств и культуры ТГУ, профессор, доктор философских наук Дмитрий Галкин;

директор Центра промышленного дизайна и прототипирования ТГУ Виктор Клименко;

мультидисциплинарный дизайнер, архитектор продукта, исследователь трендов в области дизайна и технологий. Обладатель Red Dot Design Award за промышленный дизайн. Создатель Designet.ru – первого интернет-ресурса, посвященного промышленному дизайну. Организатор профессиональных дизайнерских конкурсов. Управляющий партнер дизайн-колсантингового агентства Matveyev Samoylov Concept Development, продюсер Агентства цифрового дизайна и производственных технологий Simplex Noise Александр МАТВЕЕВ;

генеральный директор Визель дизайн Глеб ВИЗЕЛЬ;

исполнительный директор Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Александр Бобыкин;

генеральный продюсер первого продюсерского центра поддержки российского дизайна Depo 23 production Сергей Нечипорук и исполнительный директор центра Екатерина Нечипорук.

Для участия в дискуссии необходимо зарегистрироваться на сайте форума.

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