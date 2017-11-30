Чтобы праздники прошли спокойно: как Томск готовится безопасно встретить Новый год

30 ноября 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Новый год и Рождество — долгожданные праздники, любимые всеми.

Игры, забавы вокруг новогодней елки надолго остаются в памяти детей и взрослых. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации.

Администрация города Томска уже приступила к работе по обеспечению антитеррористической и антиэкстремистской безопасности томичей в многолюдных местах, проводит профилактические мероприятия. О том, как проходит такая подготовка рассказал заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.

— Евгений Иванович, на каком этапе подготовки к массовым гуляниям мэрия Томска сегодня?

— По большому счету, эту работу мы проводим круглогодично, и зачастую она не заметна простому обывателю. В преддверии зимних праздников мы проводим заседания межведомственных комиссий из числа сотрудников администрации Томска, полиции, силовых структур, территориального органа МЧС и других, на которых определяем основные задачи каждого подразделения в праздники, оцениваем оперативную обстановку в городе, корректируем схемы движения общественного транспорта, работу аварийных служб и прочее.

Каждой площадке проведения праздника — будь она общегородского или районного значения, мы уделяем самое пристальное внимание — берем в расчет буквально все — от дежурства медицинских работников до установки ограждений, чтобы уберечь гостей праздника от повреждений. Если на площадке планируется запуск фейерверков — рассчитываем траекторию полета искр, предугадываем все возможные последствия.

Перед проведением праздничных мероприятий сотрудники полиции, Госпожнадзора и других структур обследуют предполагаемое место массовых гуляний.

— Антитеррористическая безопасность томичей обеспечена силами каких служб?

— Городская антитеррористическая комиссия — орган коллегиальный, в ее состав входят сотрудники не только подразделений мэрии, но и полиции, органов безопасности, МЧС. Для успешного противостояния экстремизму и терроризму необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений, поэтому как раз таки наша задача и заключается в профилактике.

— Усилена ли в 2017 году подготовка к новогодним праздникам с точки зрения антитеррористической защищенности?

— Безусловно, каждый год мы серьезно подходим к вопросу обеспечения безопасности горожан не только в будни, но и в праздничное время, и с каждый годом требования к этой работе становятся жестче. Работе по профилактике террористических актов администрация города совместно с силовыми структурами всегда уделяет значительное внимание, этот вопрос один из ключевых в нашем взаимодействии. Отработанный годами порядок действий не вызывает нареканий проверяющих органов и самих томичей, это говорит о высокой оценке нашей работы.

— Допустимы ли новшества в таком серьезном деле, как обеспечение порядка в городе?

— Конечно, говорить о новшествах можно. Отвечая современности, изменяются технические требования к нашим интерактивным «помощникам» таким как камеры наружного видеонаблюдения, они постоянно модернизируются, что облегчает и улучшает нашу работу. Так, с появлением в школах и детских садах камер видеонаблюдения, значительно снизилось количество нарушений в объектах социальной сферы.

К слову, к сотрудникам учреждений, курирующих вопросы безопасности, мы с каждым годом предъявляем все более жесткие требования, ведь в их руках самое главное — жизнь и здоровье юных томичей. Регулярно мэрия города организует курсы повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений, там мы знакомим их с новшествами технологий и изменениями в законодательстве.

Удачным решением стало использование большегрузной техники «Спецавтохозяйства» в качестве фан-барьеров при проведении общегородских массовых мероприятий, мы планируем применять это и в будущем.

Эффективной признана работа и народных дружинников Томска. В Новый год и Рождество они выйдут на дежурства в каждом районе города, уже сегодня мы составляем графики их участия в массовых мероприятиях. Кроме того, они же наряду с сотрудниками полиции обеспечат порядок во время церковных праздников в январе будущего года.

— Евгений Иванович, какие рекомендации Вы можете дать томичам о том, как следует вести себя в толпе? Кого стоит опасаться, держаться от него подальше? Что вообще делать, если, например, нашли подозрительный предмет?

— Главное правило безопасного поведения в толпе — избегайте места массового скопления людей, на праздник лучше прийти не одному, а с близкими, которые первыми смогут прийти на помощь. Если говорить кратко о безопасности в толпе, то никогда не идите против движения скопления людей, держитесь ближе к краю, опасайтесь поручней, углов и ступенек. Не предпринимайте активных действий в толпе — не цепляйтесь руками, их могут сломать. Если вы упали, сразу закрывайте голову руками, постарайтесь резко встать.

Самые опасные места, которые надо избегать во время всеобщего бегства: пространство у сцены и около раздевалок, узкие проходы, стеклянные витрины. И, помните, особо пристально в толпе следует смотреть на детей, и сторониться людей в состоянии алкогольного опьянения.

Если же случилось так, что вы нашли оставленный кем-то предмет — сумки, коробку и прочее, не поддавайтесь панике. Но не оставляйте этот факт без внимания, спросите у окружающих людей, не знают ли они хозяина бесхозной вещи, затем уже звоните в полицию или в МЧС, и ничего не трогайте руками. Разговаривать по телефону с органами правопорядка следует спокойно и внятно, и не разрешайте делать это кому-либо. Обязательно представьтесь, сообщите, что звонок не является розыгрышем. Дождитесь приезда оперативных служб и предоставьте им все имеющиеся данные.

Эти простые правила, конечно, многим из нас могут никогда не пригодиться, но знать и соблюдать их нужно.

В преддверии наступающего года я хотел бы пожелать всем томичам здоровья, счастья и всего наилучшего, а также быть бдительными и аккуратными!

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