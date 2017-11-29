В Томске снесли более тысячи незаконно установленных конструкций

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

С начала года в Томске демонтировали 1084 нелегально установленных металлических и деревянных гаражей, сараев и торговых павильонов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, большинство собственников, получив предписания, самостоятельно демонтировали конструкции. 284 металлических и деревянных гаража снесены принудительно подрядчиками районных администраций и вывезены на полигон для хранения. Собственники могут забрать их после оплаты компенсации на снос.

«Сегодня установленные в обход закона гаражи и сараи, которых в Томске тысячи, занимают места, где могли бы появиться детские площадки, озеленение, автопарковки. Некоторые из этих объектов размещены так, что представляют потенциальную опасность для томичей – на прилегающих территориях объектов социальной сферы, охранных зонах коммунальной инфраструктуры», - отметил мэр Иван Кляйн.

Напомним, перечень объектов, подлежащих демонтажу, определяется в отделах землепользования и застройки районных администраций в результате рейдов и обращений томичей. Владельцам самовольно установленных гаражей, сараев и других конструкций предъявляют требование об освобождении земельного участка в 14-дневный срок. За этим следует добровольный или принудительный демонтаж.

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