«Ростелеком» установил три базовых станции сотовой связи в Томской области

29 ноября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» в 2017 году установил базовые станции сотовой связи формата GSM второго поколения (2G) в поселках Назино Александровского района, Четь-Конторка Тегульдетского района и третьего поколения (3G) в поселке Центральном Верхнекетского района. Ранее доступа к мобильной связи на базе цифровой технологии формата GSM у жителей данных населенных пунктов не было.

Работы выполнены в рамках региональной программы по восстановлению сотовой связи в отдаленных районах. В следующем году оператор продолжит взаимодействие с администрацией Томской области в этом направлении.

«В этих населенных пунктах проживает в общей сложности порядка девятисот человек. И нам приятно осознавать, что благодаря нашей работе люди могут пользоваться сотовыми телефонами, без которых уже невозможно представить современную жизнь. В планах предоставить доступ к сотовой связи еще в нескольких населенных пунктах. Наша компания обладает необходимой инфраструктурой и техническими возможностями, чтобы обеспечить жителей региона всеми телекоммуникационными услугами», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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