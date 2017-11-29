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Томичей просят не парковаться на территории бывшего рынка на ул.Дзержинского

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Сегодня ночью томичей просят не парковать автомобили на территории бывшего рынка по ул. Дзержинского в связи с уборкой снега, сообщает пресс-служба мэрии.

С 22.00 техника муниципального «Спецавтохозяйства» будет работать по ул.Дзержинского на участке от ул.Усова до пр.Кирова.

Также механизированная уборка снега запланирована сегодня ночью по пр. Ленина на участках от пл. Ленина в сторону пер. 1905 года, от ул. Профсоюзная в сторону ул. Пролетарская. Снег будут убирать на всей протяженности ул. Учебная и Крылова, по ул. Карташова на участке от ул. Вершинина до ул. Тверская в сторону пр. Комсомольский.

Администрация напоминает, припаркованные вдоль тротуаров или проезжей части автомобили значительно затрудняют работу снегоуборочной техники и снижают качество уборки.

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