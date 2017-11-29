Лекция швейцарского теоретика искусства в Томске переносится

29 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Лекции теоретика искусства и куратора Бориса Магрини (Швейцария) переносится в связи с изменившейся датой приезда лектора, сообщают в Сибирском филиале государственного центра современного искусства.

Речь идет о лекции «Противостояние машине: скрытые энергии компьютерного искусства» и показе работ из коллекции Музея электронных искусств (Базель). Мероприятия состоятся 1 декабря в 18.30 в лекционном зале центра (пер. Нахановича, 3а).

Лекция «Кураторские стратегии в медиа-искусстве: вызовы и возможности для культурного производства» состоится завтра, 30 ноября в 18.30, по расписанию!

Напоминаем, что с 30 ноября по 1 декабря пройдут лекции известного швейцарского куратора и специалиста по современному технологическому искусству Бориса Магрини. В программе лектория – обсуждение кураторских стратегий в медиа-искусстве, противостояние человека и машины в сфере производства арт-объектов, а также показы видео-работ из коллекции Базельского музея электронных искусств.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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