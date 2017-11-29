Вице-премьер назвала Томскую область «абсолютным лидером мирового здравоохранения»

29 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила успехи в медицине Томской области на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей под председательством президента России Владимира Путина, передает пресс-служба обладминистрации.

«Хочется отметить, что у нас есть регионы, которые являются абсолютными лидерами в мировом здравоохранении. Это Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Томская область, Краснодарский край», — приводятся слова Ольги Голодец на сайте Кремля.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов, в 2017 году регион упрочил позиции в «народных рейтингах»: поднялся на 20 пунктов в общероссийском рейтинге качества медуслуг и занял в нем 20-е место из 85 возможных. Получил высокую оценку населения за колл-центры в поликлиниках (60 % считают, что телефонная запись к врачу стала доступнее). «Пятерку» за работу своему лечащему врачу поставили больше 80 % пациентов томских стационаров (результаты опроса территориального фонда ОМС).

«В Томской области достигнуты одни из самых низких показателей летальности от болезней системы кровообращения, травм при ДТП, туберкулеза, и они продолжают снижаться. В 598-м президентском указе регионам была поставлена задача по снижению младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся. Томская область снизила этот показатель до 3,7 (уже в 2016-м он был на уровне 5,5). Для сравнения, по России в 2017 году он составил 5,3, по Сибири — 6,1», — подчеркнул Александр Холопов.

В Томской области летальность от болезней системы кровообращения в 2017 году составила 510,3 на 100 000 населения (РФ — 590,7, Сибирь — 529,5), от травм при ДТП — 4,6 на 100 000 населения (в 2016 году — 7,2), это в два раза меньше, чем по РФ (9,6) и СФО (9,5), от туберкулеза — 4,0 на 100 000 населения (РФ — 6,4, СФО — 13).

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