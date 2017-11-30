В Томске состоится лекция "Что медиа рассказывает о городе: опыт SCAPP"

30 ноября 2017 / Томский Обзор

В пятницу, 1 декабря в Пространстве Высоко в 19.00 состоится лекция "Что медиа рассказывает о городе: опыт SCAPP" медиаменеджера, издателя журнала SCAPP.ru (г. Сочи) Романа Кузнецова.

Типы городских медиа - норм или зашквар? Основные рубрики и темы городского издания: о чём писать, о чём не писать, как отбирать героев и места для публикаций. Как городское медиа может влиять на формирование городской среды. Как сделать городское медиа для всех - местных жителей, “понаехавших”, туристов.

SCAPP.ru - “крафтовое” он-лайн издание о Сочи, рассказывающее про комфорт, отдых, удовольствия и стиль в самом известном курортном городе страны. Начав в 2013 году как digital media, в 2016 году SCAPP обзавелся успешной бумажной версией и начал развивать собственную сеть городских медиа.

Дата: 1 декабря 2017 г.

Время: 19.00-21.00

Место: Пространство Высоко, ул. А. Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж.

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