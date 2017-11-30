С начала года в Томске нашли более 300 незаконных рекламных конструкций
30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В течение года на территории Томска были демонтированы 262 самовольно установленные рекламные конструкции и средства информации различных форматов, сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 августа специалистами департамента недвижимости и районных администраций были выявлены еще 77 рекламных конструкций и средств информации, размещаемых на территории Томска самовольно (без соответствующих разрешений) в нарушение требований благоустройства и Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Собственникам конструкций направили предписания об их добровольном демонтаже. Однако нарушители их не выполнили, а значит конструкции демонтируют в принудительном порядке.
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