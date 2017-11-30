«Ростелеком» приблизил еще семь населенных пунктов Томской области к цифровому равенству

30 ноября 2017

Томский филиал «Ростелекома» рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства подключил в Томской области семь новых коллективных точек доступа в интернет в селах Батурино, Елгай, Малиновка, Новосергеевка, Сафроновка, Тека и Хмелевка.

По словам директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Махорина: «Для подключения сел Кожевниковского района „Ростелеком“ построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью сто три километра. Теперь население сорока трех населенных пунктов области может пользоваться интернетом при помощи wi-fi совершенно бесплатно».

На официальном сайте для клиентов «Ростелекома» rt.ru создан специальный раздел «Универсальная услуга связи Wi-Fi», в котором размещена информация о регистрации/авторизации, идентификации пользователя и порядке пользования услугами доступа в интернет, а также другие подробности. Бесплатный телефон поддержки пользователей 8-800-301-00-35.

Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн. человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

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