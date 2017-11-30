Эксперты обсудят будущее городских медиа на круглом столе в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 1 декабря, в Научной библиотеке Томского госуниверситета (пр.Ленина, 34а) пройдет круглый стол «Urbanmedia: контент, формат, стратегия, вовлеченность», участники которого обсудят будущее городских медиа, сообщают организаторы.

«Медиа для городского развития – это способ уловить ход изменений, источник новых идей, средство формирования сильного и деятельного сообщества. В «умном городе» медиа окончательно слиты одновременно с социальными сетями, инструментами управления городом и образовательными практиками», — говорится в сообщении.

В качестве спикеров на мероприятии выступят издатель проекта «SCAPP. Сочи как он есть» Роман Кузнецов, социолог Высшей школы социальных и экономических наук Полина Колозариди и редактор интернет-портала Томский Обзор Елена Фаткулина. Модератор - декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников. Также во встрече примут участие Марина Сенинг (Альма Матер) и кинопрофессор Валиер Ричард Аузин (Университет Флориды).

Собравшиеся попробуют ответить на вопросы: готова ли медиаиндустрия к появлению новых городских медиа, возможна ли предпринимательская инициатива в этой сфере, какие компетенции необходимо усилить, чтобы медиа смогли стать передовым фронтом развития городов. Также участники обсудят, за какими проектами будущее и поделятся опытом, опишут лучшие практики городских медиа и попытаются понять, как будущее задает их стратегию, форматное и содержательное многообразие, способы, которыми медиа войдут в жизнь обитателей завтрашних городов.

Круглый стол пройдет с 14.30 до 16.00. Мероприятие пройдет в рамках II Международного форума университетских городов. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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