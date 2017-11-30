Томичи могут позвонить Деду Морозу

30 ноября 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС открывает прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному деду с 1 декабря 2017 года по 15 января 2018 года могут жители любого региона России.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, нужно набрать на телефоне короткий номер 8(383) 213–2018 или 89139852018. Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов.

Стоимость звонка равна обычной стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

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