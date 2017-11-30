Депутаты томской облдумы актуализировали закон об инновациях

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

На сегодняшнем собрании Законодательной думы Томской области актуализировали закон «Об инновационной деятельности» за счет приведения его в соответствие с федеральным законодательством в части понятийного аппарата и полномочий администрации региона.

Как сообщается на сайте областного парламента, из понятийного аппарата закона исключен термин «инновационно-активная» организация в связи с тем, что данная формулировка утратила свою актуальность как объект существующих механизмов поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. Также уточнено, что объектами инновационной деятельности являются только те финансовые активы, которые непосредственно связаны с инвестированием в инновационную деятельность.

Также скорректированы полномочия областной администрации в связи с тем, что вопросы, связанные с передачей в собственность и дальнейшим использованием результатов интеллектуальной деятельности, урегулированы на федеральном уровне.

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