Екатеринбургские исследователи выяснят, как томичи относятся к современному искусству

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Специалисты из Екатеринбурга прибыли в Томск для изучения художественной среды города и отношения его жителей к современному искусству.

Экспедиционная команда из Екатеринбурга проведет в Томске полевые исследования — посетит музеи, арт-резиденции, встретится с художниками, руководителями художественных институций и лидерами общественного мнения, проведет анкетирование посетителей площадок.

Города, принимающие участие в проекте, отличаются друг от друга своими культурными традициями, количеством художественных институций и площадок, интенсивностью событийной жизни и вовлеченностью горожан в пространство современного искусства, поэтому для каждого из них исследователи разрабатывают свои методологии и инструменты сбора и анализа информации. Упор делается на качественные методы, а одной из главных задач проекта является разработка и внедрение партисипаторных методов, позволяющих изучать и вовлекать аудиторию в среду современного искусства.

Результатом проекта, как обещают его организаторы, помимо описания портрета и поведения зрительской аудитории в области современного искусства, станет модель изучения аудиторий разнообразных активностей горожан, описание городской досуговой среды. По итогам исследования во всех выбранных городах будет издано методическое пособие. Оно поможет площадкам современного искусства самостоятельно или с привлечением сторонних исследователей проводить изучение ситуации у себя в городах с целью повышения качества работы со зрителями и создания новых продуктов и услуг.

Исследовательская экспедиция проходит в рамках первого масштабного всероссийского проекта «Исследование аудитории современного искусства», в котором, помимо, Томска участвуют еще шесть крупных городов страны: Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Норильск, Тюмень и Челябинск.

Организатор исследования — Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» при поддержке Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ, Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) и фонда «Социум». Проект реализуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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