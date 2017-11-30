Стоимость трудового патента в Томской области вырастет

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

На сегодняшнем собрании Законодательной думы Томской области депутаты рассмотрели вопрос об увеличении стоимости трудового патента для иностранных граждан ближнего зарубежья, сообщается на сайте парламента.

Сейчас в Томской области патент стоит 3 200 рублей в месяц. Анализ региональной практики показал, что эта сумма незначительна,поскольку в рейтинге регионов Российской Федерации в части стоимости патента в 2017 году Томская область занимает лишь 58 место из 85. Законопроект предусматривает увеличение ежемесячной стоимости патента до 3 500 рублей в месяц. В связи с чем, предлагается установить региональный коэффициент, равный 1.729933.

В сообщении отмечается, что за 9 месяцев 2017 года миграционная служба выдала 5 584 патента, что на 14.6 % больше количества патентов в аналогичном периоде 2016 года (4 872 патента), тогда как объем налоговых поступлений за трудовой патент в консолидированный бюджет области вырос в 1.5 раза (или на 31.4 млн. рублей), составив 100.6 млн. рублей.

Дополнительные доходы консолидированного бюджета по поступлениям НДФЛ от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, могут составить порядка 12.5 млн. рублей в год.

«В последние годы наблюдается тенденция к снижению количества мигрантов на территории региона. В основном мигранты сегодня трудятся на низкооплачиваемых должностях, где требуются низкоквалифицированные работники. У нас в Томске, например, работают всего 200 дворников. Увеличить их количество можно было бы за счет мигрантов. Не оттолкнет ли увеличение стоимости патента тех мигрантов, которые к нам приезжают?», — поделился сомнениями относительно увеличения стоимости патента депутат Анатолий Титов.

В свою очередь председатель парламента Оксана Козловская не согласилась с утверждением, что мигранты в Томской области занимаются самым неквалифицированным трудом.

«Думаю, это подтвердили бы и строители. В любом случае просим администрацию подготовить депутатам информацию о том, как сегодня складывается ситуация в регионе по этому вопросу», – обратилась председатель областного парламента Оксана Козловская.

Общим голосованием депутаты приняли поправки, увеличивающие стоимость патента до 3.5 тысяч рублей.

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