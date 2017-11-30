У томичей появилась возможность беречь лес через мобильное приложение
Жители Томской области смогут сообщить о происшествии в лесах с помощью специально разработанного мобильного приложения «Берегите лес», сообщает пресс-служба обладминистрации.
Сервис, разработанные федеральным агентством лесного хозяйства совместно с «Авиалесохраной», позволяет отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения. Информация, поступающая на мессенджер, в режиме реального времени передается в региональные лесные службы, что позволяет максимально быстро реагировать на нарушения или определять место лесного пожара.
В приложении доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана» и профильных региональных структур. На карте обозначены региональные диспетчерские службы и учреждения авиационной охраны лесов, в специальном разделе размещены справочные материалы и документы.
Скачать мобильное приложение можно по ссылкам: в Google play, в App Store, в Windows Store.