У томичей появилась возможность беречь лес через мобильное приложение

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2017 // Фото: Play.google.com

Жители Томской области смогут сообщить о происшествии в лесах с помощью специально разработанного мобильного приложения «Берегите лес», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сервис, разработанные федеральным агентством лесного хозяйства совместно с «Авиалесохраной», позволяет отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения. Информация, поступающая на мессенджер, в режиме реального времени передается в региональные лесные службы, что позволяет максимально быстро реагировать на нарушения или определять место лесного пожара.

В приложении доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана» и профильных региональных структур. На карте обозначены региональные диспетчерские службы и учреждения авиационной охраны лесов, в специальном разделе размещены справочные материалы и документы.

Скачать мобильное приложение можно по ссылкам: в Google play, в App Store, в Windows Store.

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