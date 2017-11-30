Депутаты Томской облдумы приняли новый закон о льготах на тепло и горячую воду

30 ноября 2017 / Томский Обзор

В Законодательной думе Томской области в двух чтениях принят новый областной закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду», сообщается на сайте парламента.

В Томской области установлены расходные обязательства по компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и горячую воду. Устанавливается два тарифа: экономический обоснованный тариф и тариф для населения. Разница между ними подлежит субсидированию. На эти цели в проекте областного бюджета на 2018 год заложено 45 млн рублей.

«Иначе говоря, посредством выплат из бюджета мы сократим рост тарифов для граждан», – пояснил смысл закона замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

Депутат Игорь Чернышев спросил у докладчика, почему действие закона будет распространяться только на город Томск, а не на все районы области? По словам Андрея Антонова, этот вопрос рассматривался в комитетах, и было принято решение вернуться к нему в течение 2018 года, когда закон начнет работать.

Депутат Владимир Резников высказался в поддержку закона, аргументируя это тем, что он будет способствовать безаварийности в работе энергосистем города зимой.

Игорь Чернышев предложил отложить второе чтение законопроекта. В ходе голосования большинством голосов депутаты приняли закон в окончательном втором чтении.

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