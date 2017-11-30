Научка ТГУ вместе с библиотеками Казанского и Сибирского университетов объединят репозитории

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Полина Щедрина

Научные библиотеки Томского государственного университета, Казанского и Сибирского федеральных университетов под эгидой Национального электронно-информационного консорциума (некоммерческое партнерство НЭИКОН) создадут портал – первую в России единую точку доступа к ресурсам научных репозиториев университетов. Проект поддержан Президентским грантом в размере 8,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба вуза, открытые репозитории для размещения публикаций ученых существуют во всем мире. В России зарегистрирован 61 репозиторий, из них 19 университетских, однако не существует единого пространства для предоставления доступа ко всем открытым научным статьям. Поисковые системы не всегда могут проиндексировать статьи в базах данных, и исследователь должен последовательно проводить поиск во всех известных ему репозиториях.

«В рамках проекта будет создан портал, который объединит ресурсы уже существующих репозиториев российских университетов, а также предоставит сервис ведения репозиториев для организаций, у которых нет возможности делать это самостоятельно. Портал будет обеспечивать автоматический сбор новых поступлений статей, индексирование метаданных и полных текстов и предоставлять к ним открытый доступ. Участники проекта разработают единые форматы хранения и протоколы обмена информацией», – говорит заместитель директора Научной библиотеки Лариса Волкова.

Портал национального агрегатора открытых репозиториев будет создан к ноябрю 2018 года. Им смогут воспользоваться не только научные сотрудники, преподаватели или исследователи, единая платформа обеспечит всем желающим доступ к авторитетной научной информации «в один клик».

Добавим, что репозиторий Научной библиотеки ТГУ действует с 2011 года. Он содержит около 100 000 электронных документов, 90% из которых находятся в открытом доступе. Около 50% книжных памятников и документов связаны с исследованиями Сибири. Документы распределены по 9 коллекциям. С 1 января 2017 года было зафиксировано 777 000 обращений.

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