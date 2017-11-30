Томский священник получил 10 лет строгого режима за педофилию

30 ноября 2017 / Томский Обзор

Асиновский городской суд Томской области вынес приговор местному священнику, обвиняемому в педофилии, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В частности, фигурант приговорен к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Также суд запретил ему занимать должности, связанные с работой с детьми, сроком на 15 лет и частично удовлетворил иски потерпевших - осужденный заплатит каждой из пострадавших по 100 тыс. рублей, всего - 200 тыс. рублей.

Как сообщалось, Томская епархия Русской православной церкви в сентябре отстранила от службы священника одного из сел Асиновского района, подозреваемого в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

По версии следствия, настоятель сельского храма в течение длительного времени состоял в интимных отношениях с двумя несовершеннолетними прихожанками. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 (развратные действия), ч.3 ст.134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Мужчина свою вину не признавал.

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