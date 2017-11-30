Депутаты приняли поправки в бюджет Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2017 // Фото: Duma.tomks.ru

На прошедшем сегодня 14 собрании Законодательной думы Томской области депутаты приняли поправки в региональный бюджет 2017 года. Общая сумма доходов и расходов увеличена за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 63.7 млн рублей.

Как уточняется на сайте парламента, эти средства пойдут на социальную поддержку населения: оплату ЖКУ, обеспечение льготников медицинскими препаратами и изделиями. Впервые Федерация в рамках госпрограммы поддержки театров выделила средства на условиях софинансирования на оборудование детских театров. В Томской области федеральные средства пойдут на оснащение театра кукол «Скоморох» и ТЮЗ.

Также за счет перераспределения бюджетных средств на 92.5 млн рублей увеличены расходы на развитие сельскохозяйственного производства. Поддержка пойдет по трем направлениям: на техническое перевооружение, на молочное животноводство и мясное скотоводство. Помимо этого в рамках ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» предусмотрено:

176.7 млн рублей для приобретения здания начальной школы в микрорайоне «Южные ворота» в п. Зональная Станция за счет перемещения средств областного бюджета с двух госпрограмм;

64.4 млн рублей для приобретения детского сада на 80 мест в МКР «Северный» Заречного сельского поселения Томского района в связи с ожидаемой экономией по расходам на обслуживание государственного долга.

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета на 2017 год составят 58.4 млрд. рублей, расходы – 61.9 млрд. рублей, дефицит – 3.5 млрд. рублей.

«Сегодняшние поправки в бюджет позволили решить несколько серьезных болевых точек. Мы получили дополнительные средства из федерального бюджета и общий объем федеральной поддержки в этом году превысит 10.5 млрд. рублей. Я думаю, что это не последние деньги, у нас впереди еще декабрь», – подчеркнула спикер Оксана Козловская.

Также депутаты внесли изменения в закон-спутник «О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на 2017 год». С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 2017 году, увеличен на 163.1 млн рублей и составляет 5.6 млрд. рублей, из них за счет федеральных средств – 941.5 млн рублей.

Тэги/темы: