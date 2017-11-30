Завтра в Томске будет скользко

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Завтра, 1 декабря, в Томске возможен небольшой снег, на дорогах местами гололед, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -13…-15°С, днем -8…-10°С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о соблюдении правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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