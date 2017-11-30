Областные депутаты сохранят электрички «Томск — Тайга»

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Депутаты Законодательной думы Томской области разработали изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», сохраняющие электрички на маршруте «Томск — Тайга», сообщается на сайте регионального парламента.

Изменения разработаны в связи с многочисленными обращениями избирателей о сохранении пригородных электричек в прежнем составе. В этом особо заинтересованы жители, имеющие дачные участки по пути их следования.

Поправки предусматривают субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, при организации межсубъектного маршрута «Томск – Тайга». Указанные расходы будут предусмотрены в областном бюджете (субсидии на 2017 год составляют – 884 тысячи рублей). Эта мера позволит сохранить фактические объемы пассажиропотока в летний период на уровне 2015-2016 годов.

Областные депутаты единогласно поддержали предложенные изменения в указанный закон.

Тэги/темы: