В выходные томский Горсад откроет зимние локации

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2017 // Фото: Gorsad-tomsk.ru

Завтра, 2 декабря, в парке (ул. Герцена, 6) состоится театрализованное шоу «Щелкунчик и мышиный король», которое станет открытием зимнего тематического Горсада.

Как сообщает пресс-служба мэрии, этой зимой оформление Горсада будет связано с сюжетом сказки Амадея Гофмана и советского мультфильма «Щелкунчик». 4 декабря для посетителей парка будет играть музыка Петра Чайковского.

На входе в Городской сад томичей встретит аллея ледяных фигур – среди них можно будет узнать мышиного короля, героев в образах принца и принцессы, оловянных солдатиков.

По центру площадки перед сценой расположатся искусственная елка высотой 6,5 метра, каток с прокатом, рядом – ледяная горка для малышей, ледяная чаша и горка «Великан» для взрослых, оформленная в стиле кукольного домика. Под елкой установят деревянного Щелкунчика с его лошадью – главного героя сказочного сюжета.

Как и в прошлом году, любители фигурного катания смогут не ограничиваться территорией катка: от главной елки вдоль Томской крепости и пруда появится ледовая дорожка. В зимнем тематическом городском саду томичей также ждут фотозоны с надувными Дедом Морозом и Снегурочкой, символом года – Желтой собакой, и зимний аттракцион «Бублик-кросс».

В субботу городской сад приглашает томичей на открытие зимних площадок для отдыха. Маленькие томичи смогут поучаствовать в интерактивном театрализованном шоу «Щелкунчик и мышиный король» и развлекательных игровых программах по мотивам сказки.

Начало представления в 12.00, вход свободный.

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