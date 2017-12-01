Томский вуз первым в России вошел в программу ООН по развитию территорий

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2017 // Фото: Tsu.ru

В рамках II Форума университетских городов, проходящего в Томске, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор по исследованиям и развитию Программы по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Эдуардо Морено подписали протокол о намерениях.

Как сообщает пресс-служба вуза, стороны будут сотрудничать в сфере инноваций, в образовании и науке. Данные, полученные в ходе исследований, и новые обучающие программы, запущенные в ТГУ, помогут специалистам по планированию городов и урбанистике делать пространство населенных пунктов Сибири более инклюзивным, безопасным, устойчивым, экологичным, повышая тем самым качество жизни людей.

«Мы ищем ответ на вопрос, как должны развиваться города, каковы причины экономического и социального неравенства и что нужно сделать для достижения баланса. Мы – не научная организация, поэтому нам нужны лучшие исследователи. Подписание меморандума с ТГУ для нас является очень важным, поскольку в университетах собрана критическая масса знаний, которые ООН надеется использовать для выявления факторов, порождающих глобальные проблемы, чтобы найти пути их решения», – говорит директор по исследованиям и развитию программы ООН-Хабитат Эдуардо Морено.

Эдуардо Морено отметил, что ТГУ – первая организациия, с которой ООН-Хабитат начинает сотрудничество в России. Взаимодействие с первым университетом Сибири позволит проводить исследования сибирских и арктических городов, результаты которых необходимы ООН для разработки стратегии успешного развития этих территорий.

Наряду с этим подписанный меморандум предполагает создание на базе ТГУ программ подготовки профессионалов частного и государственного сектора в сфере городского развития, разработку и открытие в 2018 году международной магистерской программы «Управление городами и регионами будущего», сфокусированной на проблематике городского развития Сибири, России, СНГ и Евразии.

В феврале 2018 года в Малайзии будет проходить IX Всемирный урбанистический форум, где стороны определятся с совместными мероприятиями и обсудят дорожную карту для последующих исследований, сбора данных и анализа сибирских городов.

Программа Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат; The United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT) нацелена на содействие устойчивому развитию населенных пунктов. Основана в 1978 году. ООН-Хабитат в сотрудничестве со своими региональными и информационными офисами выполняет свыше 300 программ и проектов более чем в 90 странах, сосредотачивая внимание на управлении городским хозяйством, обеспечении жильем, формировании основных коммунальных служб и развитии инфраструктуры.

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