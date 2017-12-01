Российско-китайский холдинг завершил строительство мясной фермы в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

ООО «Березовская ферма» (входит в АО «Агрохолдинг «Томский») завершило строительство животноводческого комплекса в Первомайском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК, представитель подрядчика).

Комплекс изначально включал в себя 5 коровников в общей сложности на 1 тыс. голов. Подрядчик (ЗАО «СУ-ТДСК») возвел еще 15 объектов: административно-бытовой корпус для обслуживающего персонала, ветеринарный пункт, проходную с санпропускником и дезбарьером, весовую площадку для автомобилей и несколько навесов для техники и для различных видов кормов.

Также подрядчик обустроил две силосные траншеи, две емкости по сбору поверхностных стоков и два пожарных резервуара.

Как сообщалось, АО «Агрохолдинг «Томский» намерено до 2024 года вложить 6 млрд рублей в проекты АПК в Томской области. Проект будет реализован в два этапа. В первый этап входят три фермы: молочная (2,6 голов дойного стада, 23,4 тыс. тонн продукции в год, 2,75 млрд рублей инвестиций, ввод в 2021 году), мясная (2,6 тыс. голов КРС, 200 тонн мраморной говядины в год, инвестиции 185 млн рублей, ввод в декабре 2017 года) и кролиководческая (4,5 тыс. общего поголовья, 100 млн рублей инвестиций, ввод в 2018 году). Также в первый этап входит производство 52 тыс. тонн товарного зерна и 92 тыс. тонн кормов для животноводческих ферм (планы к 2020 году, инвестиции 1,05 млрд рублей).

Второй этап включает в себя переработку: в 2019–2021 годах АО намерено построить производство муки и фасованных круп (заявленные инвестиции — 750 млн рублей), производство сухого молока (850 млн рублей) и производство детского питания, мясных чипсов и полуфабрикатов (315 млн рублей).

Гендиректор холдинга Владимир Тиссен сообщал агентству «Интерфакс-Сибирь», что 95% уставного капитала АО принадлежат ОАО «Китайско-российская компания развития сельского хозяйства» (конечные бенефициары — китайские граждане), 5% — ООО «Томскагроинвест», которым в свою очередь владеют В.Тиссен и Наталья Соколова. Стороны обсуждают доведение соотношения долей в холдинге до соизмеримых инвестициям — 83% у китайской стороны и 17% у российской.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Агрохолдинг «Томский» зарегистрировано в 2015 году, в него входят дочерние ООО «АПК «Первомайский» (строит молочную ферму), ООО «Березовская ферма «(строит мясную ферму) и ООО «Томский кролик» (строит кролиководческую ферму). Предприятия расположены в Первомайском и Асиновском районах области.

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