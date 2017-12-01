В Томске стартовало голосование за лучшего водителя такси

1 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сегодня, 1 декабря, началось голосование: пассажиры томских такси будут выбирать лучшего водителя, сообщают в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области.

Голосование в конкурсе «Лучший таксист Томской области 2017» продлится 10 дней. В автомобилях участников будут размещены желтые таблички с номерами конкурсантов и информацией о способах голосования. Пассажирам предстоит оценить безопасность и комфортность совершенной поездки по шкале от 0 до 10. Проголосовать можно любым удобным способом: при помощи своего мобильного устройства или заполнив опросный лист. При подведении итогов конкурса будут учитываться результаты всех предыдущих этапов.

Для участия в конкурсе «Лучший таксист Томской области 2017» подали заявки 75 человек. Отборочный этап прошел только 21 участник с чистой «водительской историей» за последние три года. В их числе впервые есть женщина-водитель. В состав конкурсной комиссии входят представители областного УГИБДД, Томского автотранспортного союза, Законодательной Думы Томской области и Томска, Томского автомобильно-дорожного техникума, Томского отделения Союза журналистов России и библиотеки им. А.С. Пушкина.

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