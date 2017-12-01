При строительстве зимних городков в Томске защитят газоны

1 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Строительство зимних городков не повредит томские газоны. Их защитят снежными валами, сообщает пресс-служба мэрии.

На прошедшем накануне заседании городской ландшафтной комиссии ее члены согласовали обустройство городков. В Сквере студенческих отрядов по ул. Красноармейская планируется обустроить две ледовые горки и ледяные фигуры на газоне, где прошлой зимой располагался каток. В Буфф-саду на естественном рельефе с соблюдением правил безопасности катающихся обустроят горку, на пл. Новособорная разместят временные объекты новогодней ярмарки.

В свою очередь и.о. заммэра - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев отметил, что в указанных местах должны быть сформированы снежные валы, которые не должны быть «срезаны» снегоуборочной техникой, а уплотнены - такой наст позволит сохранить газоны.



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